Макгрегор призвал команду Порье молиться перед боем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что победит американца Дастина Порье в третьем очном бою. О своей уверенности в победе он оповестил в Twitter.

Спортсмены встретятся в ночь на 11 июля. Макгрегор не сомневается, что возьмет реванш у Порье за поражение в январе. По мнению ирландца, он «без проблем» победит американца.

Макгрегор рассказал, что изучил тактику соперника. Помимо этого, команда Порье «разбудила зверя». Поэтому ирландец посетовал ей молиться в ожидании поединка.

«10 июля я сделаю все безупречно. Мы полностью просчитали этих клоунов. Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают высшие силы. Может молиться», — написал Макгрегор.

Бой Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе, написало ИА Nation News.

Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой нокаутом со стороны американца.