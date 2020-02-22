Макгрегор пожелал удачи Нурмагомедову
Ирландский боец Конан Макгрегор написал в соцсети пожелание удачи действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову и его сопернику американцу Тони Фергюсону удачи перед титульным поединком. Об этом сообщил сайт RT.
«В восторге. Удачи, мужики», — прокомментировал Макгрегор публикацию в Instagram с постером турнира UFC 249 с изображением Нурмагомедова и Фергюсона.
Портал «Дни.ру» напомнил, что поединок состоится в Нью-Йорке в ночь с 18 на 19 апреля. Отмечается, что за карьеру российский боец одержал 28 побед и не потерпел ни единого поражения.