Макгрегор потребовал бой-реванш с Нурмагомедовым. Пользователи Тwittеr высмеяли ирландца

Ирландский боец смешанных стилей Конор Макгрегор оставил сообщение в социальной сети Twitter с просьбой устроить ему реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Устройте мне реванш в Москве», — написал Макгрегор в Twitter спустя два часа после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Порье на шоу UFC 242.

Но в социальной сети пользователи только посмеялись над ирландским бойцом, пишет RT.

«Хабиб— сила. Еще раз доказал это». Как мир отреагировал на победу Нурмагомедова Подробнее

«Разве тебе недостаточно одного поражения, хочешь получить снова», «Мы не хотим, чтобы ты помер, парень», «Ты раб денег, а не наследия. Становишься жалким!», писали комментаторы под опубликованным постом Макгрегора.

Напомним, что 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби состоялся поединок Нурмагомедова и Порье. Россиянин снова превзошел противника приемом удушения. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за карьеру в смешанных единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Стоит отметить, что пояс Нурмагомедов защитил и в прошлом году, когда состоялся его знаменитый поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин еще не проиграл ни одного боя за свою карьеру.