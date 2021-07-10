«Макгрегор потерял запал». Порье предрекли победу в предстоящем бою

Третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье закончится победой американца. Повторится сценарий их прошлой встречи, где ирландец потерпел поражение. Таким мнением в беседе с «360» поделился видеоблогер и борец ММА Артем Тарасов.

Он пояснил, что Конор Макгрегор уже давно не тот боец, каким он был раньше. У него остались навыки и база, но этого для победы недостаточно.

«Я уже говорил раньше: чемпион должен быть голодным. Макгрегор таким сегодня не является. Та жизнь, которой он живет сейчас, не позволяет ему тренироваться в полную силу», — заявил Артем Тарасов.

Он не исключил, что бой может завершиться досрочно победой Порье, для которого он важен, чтобы доказать свой профессионализм.

«Ментально Макгрегор сегодня другой. Он дерется только ради денег. Он потерял запал, который был у него раньше. Порье уже выигрывал у него и сейчас он хочет это сделать еще раз», — подытожил спортсмен.

Встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет в ночь на воскресенье, 11 июля в здании T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Это их третий бой, который окончательно определит победителя противостояния .

Впервые они встретились в октагоне в 2014 году. Тогда победа осталась за Макгрегором. Однако в январе 2021 года Порье взял реванш.

Как сообщило издание «Политика сегодня», Макгрегор уже заявил, что намерен одержать победу над своим соперником. Он заявил, что преподаст Порье урок уважения, который его убьет.

«Если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить. Завтра ночью я заставлю этого человека заплатить за все своей жизнью», заявил Макгрегор.

Это не первая попытка ирландского бойца разозлить своего соперника. На пресс-конференции в преддверии боя Макгрегор пытался пнуть Порье, но в дело вмешались организаторы и бойцов быстро развели.