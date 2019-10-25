Макгрегор ответил толпе дагестанцев у его отеля в Москве

Главное из встречи с Конором Макгрегором: квартира в Москве, месть Хабибу и русский двойник Подробнее

Макгрегор отреагировал спокойно на группу рядом с отелем и поднялся к себе в номер. Уже оттуда он ответил в Twitter всем собравшимся на улице.

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля Ritz-Carlton в центре Москвы. Скоро увидимся», — заявил ирландец, но чуть позже удалил этот пост.

Через некоторое время дагестанцы начали расходиться от отеля.

После Макгрегор перечислил имена бойцов. Он упомянул Зубайру Тухугова, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова. Но и эти записи в соцсети сейчас удалены.

Ранее несколько десятков человек подъехали к Ritz-Carlton и ждали ирландца. Им не понравилось его оскорбительное заявление о дагестанцах и Нурмагомедове.

Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве 24 октября. Там он заверил журналистов, что Нурмагомедов боится драться с ним в столице. По его мнению, россиянин выходит на октагон только с теми, кого способен победить. Он заявил, что якобы все понимают, что представляют собой дагестанцы от природы. Этими же чертами характера он наделил и Нурмагомедова. А еще ирландец упрекнул российского спортсмена в нелюбви к флагу РФ.

В последний раз Макгрегор и Нурмагомедов боролись в октябре 2018 года. Тогда в титульном поединке россиянин победил ирландца с помощью удушающего приема в конце четвертого раунда. Победа над Макгрегором — 11-я для Нурмагомедова в UFC.