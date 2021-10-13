Макгрегор ответил на шутку Нурмагомедова о медали после избиения дагестанцами

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова, пошутившего о том, что ирландцу теперь тоже нужна медаль от главы СК РФ за то, что его избили дагестанцы. В ответ Макгрегор решил намекнуть на то, что россиянин тот еще трус, и опубликовал фото Хабиба из автобуса, на который было совершено нападение в апреле 2018 года.

Снимок появился в Twitter Макгрегора. Он обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с вопросом, почему у Нурмагомедова до сих пор нет медали.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу, „наложившему в штаны“? Она нужна ему как обделавшемуся 10 раз подряд», — написал ирландец.

События, на которые намекнул Конор, произошли в начале апреля 2018 года, когда он вместе с несколькими своими подельниками напал на автобус, в котором ехали Нурмагомедов и другие бойцы UFC. Два спортсмена были ранены.

Ранее Нурмагомедов опубликовал у себя в Stories фото Макгрегора, на котором от его лица задался вопросом, где его медаль от Бастрыкина.

«Меня тоже толпой избили дагестанцы», — пошутил он, сделав отсылку к истории с избиением москвича в метро тремя приезжими из Дагестана.

Молодой человек пострадал, потому что заступился за девушку. После этого Бастрыкин наградил его медалью «За доблесть и отвагу».