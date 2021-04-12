Макгрегор отказался от третьего боя с Порье

Конор Макгрегор заявил, что не будет драться с американцем Дастином Порье. Об этом рассказали ИА Nation News.

Спортсмен в своем Twitter-аккаунте заявил, что поединок, намеченный на 10 июля, не будет проведен. Так Макгрегор отреагировал на обвинения Порье в том, что ирландец не перевел обещанные 500 тысяч долларов в его благотворительную организацию.

«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвет себя на части. 500 тысяч долларов без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень», — заявил Макгрегор.