Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и сразу забрал слова назад

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор оскорбил в Twitter бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова из-за комментария под видео тренировки Джастина Гейджи. Комментарий Макгрегор уже удалил.

Этой осенью, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов проведет бой против Джастина Гейджи. А в понедельник комментатор Джо Роган опубликовал в Instagram видео тренировки с Гейджи. Под этим постом Нурмагомедов написал, что считает Гейджи достойным оппонентом, но когда закроют октагон, россиянин утопит соперника в «темных водах океана».

Комментарий Хабиба Нурмагомедова не остался без внимания известного ирландского бойца. Конор Макгрегор перефразировал высказывание и написал в Twitter, что Нурмагомедов будет бегать вокруг клетки, накладывая в штаны. Но позже удалил свой комментарий.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на уже удаленный твит Макгрегора. Канделаки считает поведение бойца глупым, ведь сам он не может выйти в октагон с тем, кого оскорбляет.

Поединок чемпиона UFC в легком весе должен был состояться раньше — 19 сентября, но организаторы перенесли его из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера россиянина.