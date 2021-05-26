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    26 мая 2021, 09:14

    Макгрегор обогнал Месси и Роналду в рейтинге доходов

    Ольга Назаркина

    Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 спортсменов с наибольшими доходами. Ирландца признали самым высокооплачиваемым спортсменом в период с июня 2020 года по май 2021 года.

    Макгрегор обогнал Месси и Роналду в рейтинге доходов

    Сейчас Макрегор продвигает свой личный бренд виски. За последний год доходы от этого бизнеса составили 208 миллионов долларов, сообщило издание Sportico.

    Доходы форварда «Барселоны» Лионеля Месси оценили в 126 миллионов долларов. Прибыль нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду составила 120 миллионов долларов.

    В MMA Макгрегор провел 27 поединков. В 22 из них он вышел победителем. Следующий бой ирландца пройдет 11 июля. Он уже в третий раз встретится с американцем Дастином Порье. Этот поединок станет главным на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

    Макгрегора уже признавали самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Тогда авторы рейтинга отметили, что главным источником дохода спортсмена является бренд виски. А гонорары за бои в октагоне составили только 22 миллиона долларов. Около восьми миллионов долларов ирландцу принесли рекламные контракты.