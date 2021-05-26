Макгрегор обогнал Месси и Роналду в рейтинге доходов

Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 спортсменов с наибольшими доходами. Ирландца признали самым высокооплачиваемым спортсменом в период с июня 2020 года по май 2021 года.

Сейчас Макрегор продвигает свой личный бренд виски. За последний год доходы от этого бизнеса составили 208 миллионов долларов, сообщило издание Sportico.

Доходы форварда «Барселоны» Лионеля Месси оценили в 126 миллионов долларов. Прибыль нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду составила 120 миллионов долларов.

В MMA Макгрегор провел 27 поединков. В 22 из них он вышел победителем. Следующий бой ирландца пройдет 11 июля. Он уже в третий раз встретится с американцем Дастином Порье. Этот поединок станет главным на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Макгрегора уже признавали самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Тогда авторы рейтинга отметили, что главным источником дохода спортсмена является бренд виски. А гонорары за бои в октагоне составили только 22 миллиона долларов. Около восьми миллионов долларов ирландцу принесли рекламные контракты.