Макгрегор объявил дату возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор приехал в Москву, где в ходе пресс-конференции рассказал о планах на будущее. Боец объявил, когда его снова увидят в октагоне. Скорее всего, это случится 18 января в Лас-Вегасе.

«18 января состоится возвращение. Полностью сконцентрированное. И спросите у UFC — кто будет моим соперником. Спросите у них, потому что мне совершенно наплевать», — заявил Макгрегор в ходе общения с журналистами в Москве. Пресс-конференцию транслировал «360».

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Перед тем как покинуть (как оказалось, на время) октагон, свой последний профессиональный бой Макгрегор провел осенью 2018 года с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор тот бой проиграл.

Впоследствии боец бросил в адрес своего последнего соперника несколько обвинений. В частности, Конор заявил, что Хабиб — мало того что трус, так еще и совсем не российский боец: он не выходит на бой под флагом России.

Промоутер Fight Nights Камил Гаджиев накануне заявил, что проведение Макгрегором пресс-конференции в Москве — это такая реклама. Она должна подготовить публику к бою-реваншу Макгрегора с чемпионом UFC Нурмагомедовым.

«Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — добавил Гаджиев.