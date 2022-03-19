Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с американцем Камару Усманом. Об этом он заявил в интервью, которое было размещено на YouTube-канале The MacLife.

«Я буду очень уверенно чувствовать себя в бою с Усманом, у него посредственные приемы. Не вижу в нем никакой опасности», — привела газета «Известия» слова Макгрегора.

По словам ирландца, он чувствует себя большим, сильным, здоровым и полным энергии. После травмы, как подчеркнул Макгрегор, он не хочет себя истощать.

«Мне нравится полусредний вес. Я отлично выступал там при правильной подготовке. Так было и в реванше с Нейтом Диасом, и в поединке с Дональдом Серроне» — пояснил он. Макгрегор также добавил, что по его мнению, это были его лучшие выступления в UFC.

Глава UFC Дана Уайт ранее выразил надежду на то, что Макгрегор снова начнет участвовать в поединках осенью этого года.

До этого Макгрегор заявил, что готов купить футбольный клуб «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов). Как сообщали СМИ, это в два раза меньше, чем реально выставленный ценник.