Макгрегор назвал Нурмагомедова «феноменальным спортсменом»

Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом. Он также заявил, что россиянин сейчас лучший в этом спорте.

Ирландского бойца спросили подписчики в Twitter, как он относится к Хабибу Нурмагомедову. Макгрегор ответил, что считает россиянина феноменальным спортсменом.

«Феноменальный боец. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают», — написал ирландец на своей странице в Twitter.

При этом на вопрос о самом жестком соперники Макгрегор ответил, что таковым считает Нейта Диаза. Он встречался с ним дважды в 2016 году. Один бой выиграл, второй — проиграл.

Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи с помощью удушающего приема. Россиян сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC во всех весовых категориях. Сам спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры. Он собирается заняться тренерской деятельностью и открыть новые спортивные школы в России.