Макгрегор намекнул на возможность покупки «Челси»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter признался, что хочет подумать над покупкой футбольного клуба «Челси». Об этом написало РИА ФАН.

Teleprogrmma.pro напомнила, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович объявил о планах продать «Челси», которым он управлял в течение 18 лет. Главный тренер команды Томас Тухель признался, что ему пока трудно представить клуб без Абрамовича.

«Пока рано говорить, потому что я могу думать только о „Челси“ с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. Пока еще не уложил в голове, что это изменится. Конечно, это серьезные перемены», — подчеркнул специалист.