Макгрегор на час потеснил Нурмагомедова в сводном рейтинге UFC

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов переместился с первого на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На первую строчку поднялся ирландец Конор Макгрегор. Вскоре рейтинг откатили к предыдущей версии, и Нурмагомедов там вновь лидирует вне зависимости от весовой категории.

На странные обновления в рейтинге обратили внимание любители единоборств. Предыдущий список был составлен 27 октября. Нурмагомедов занял в нем первую строчку после победы над американцем Джастином Гейджи удушающим приемом. Тогда же 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.

Макгрегор в октябрьском рейтинге занимал 11-ю строчку. У пользователей вызвало недоумение его перемещение на первое место.

Кроме того, в рейтинге легкого веса Макгрегор стал главным претендентом на титул. Владеет титулом Нурмагомедов. Причины изменений в UFC не комментировали.

Спустя час UFC откатил рейтинг к 27 октября, вернув Нурмагомедову первое место.