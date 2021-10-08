Макаров вслед за Глушаковым покинул расположение сборной РФ по футболу

Сборная России по футболу осталась еще без одного игрока. Команду из-за травмы покинул Денис Макаров, который вернется в московское «Динамо».

У Макарова выявили повреждение икроножной мышцы, сообщил Telesport. Из-за этого он и покинул расположение национальной сборной.

Россиянам предстоит матч в Казани в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Игра против Словакии состоится 8 октября, через три дня футболисты сборной РФ встретятся со Словенией в Мариборе, напомнила «Газета.ru».

В октябрьских матчах национальной команды не будет принимать участие и полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков. Спортсмен тоже получил травму.

Россия находится на втором месте в группе H после шести туров отборочного этапа ЧМ. У нашей команды — 13 очков. По дополнительным показателям, лидирует Хорватия.