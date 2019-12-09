Майоров призвал выразить протест всей Международной федерацией хоккея

«Это безобразие. Кто-то что-то натворил — отвечают все. Это правильно? Целое поколение спортсменов, которое готовится к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов, вылетит в трубу. Мы уже проходили такое, когда в 1984 году пропускали Олимпиаду в Лос-Анджелесе, но тогда это было хотя бы наше собственное решение», — сказал прославленный спортсмен.

Он добавил, что хотя Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея, хорошо относится к России, его мнения может оказаться недостаточно.

«Надо подать протест всей Международной федерацией. Хоккей никогда масштабно не был замешан в подобном. Не понимаю людей, которые не хотят даже выслушать аргументы другой стороны», — добавил Майоров.