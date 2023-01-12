12 января 2023, 19:12
Майку легендарного баскетболиста Коби Брайанта выставили на аукцион за семь миллионов долларов
Аукционный дом Sotheby’s выставил майку баскетболиста Коби Брайанта на продажу
Игровую майку легендарного баскетболиста, пятикратного чемпиона НБА, игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего в 2020 году, хотят продать за пять-семь миллионов долларов. Инициатором выступил аукционный дом Sotheby’s.
В феврале на аукционе выставят майку Брайанта, в которой он принял участие в 25 матчах сезона 2007-2008, по итогам которого был признан самым ценным игроком.
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«Эта майка проникла в нашу мировую популярную культуру так, как, пожалуй, не проникал ни один другой спортивный артефакт до нее, и стала культовой и синонимом образа Коби Брайанта», — говорится в сообщении Sotheby’s.
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Баскетболист скончался 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь, другие семь пассажиров и пилот. Никто не выжил.
Тем временем сразу две баскетбольные команды Подмосковья Khimki Power и «Находка» представят регион на чемпионате России, который продлится до июля. Первые игры пройдут 27 и 28 января в Челябинске.
США
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