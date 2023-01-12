Спорт 12 января 2023, 19:12 Майку легендарного баскетболиста Коби Брайанта выставили на аукцион за семь миллионов долларов Аукционный дом Sotheby’s выставил майку баскетболиста Коби Брайанта на продажу Instagram

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Игровую майку легендарного баскетболиста, пятикратного чемпиона НБА, игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего в 2020 году, хотят продать за пять-семь миллионов долларов. Инициатором выступил аукционный дом Sotheby’s.

В феврале на аукционе выставят майку Брайанта, в которой он принял участие в 25 матчах сезона 2007-2008, по итогам которого был признан самым ценным игроком.

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«Эта майка проникла в нашу мировую популярную культуру так, как, пожалуй, не проникал ни один другой спортивный артефакт до нее, и стала культовой и синонимом образа Коби Брайанта», — говорится в сообщении Sotheby’s.

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Баскетболист скончался 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь, другие семь пассажиров и пилот. Никто не выжил.

Тем временем сразу две баскетбольные команды Подмосковья Khimki Power и «Находка» представят регион на чемпионате России, который продлится до июля. Первые игры пройдут 27 и 28 января в Челябинске.