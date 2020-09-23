Майкл Джордан сформирует собственную гоночную команду

По данным издания, в новой команде будет единственный темнокожий пилот Бубба Уоллес.

По словам Майкла Джордана, новая гоночная команда — это шанс открыть для темнокожих людей больше возможностей в гонках, а также обучить новую аудиторию.

В свою очередь Дэнни Хэмлин выразил уверенность, что Джордан и Уоллес могут стать вместе мощным союзом.

«Не только в нашем спорте, но и далеко за его пределами», — добавил он.

Ранее российская фигуристка Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры в 21 год.

«Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», — написала спортсменка в соцсетях.

Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова заметила, что Радионова была идеалом женского одиночного фигурного катания.

«Мы все были очень рады ее победам, ее идеальному катанию. Потому что весь мир восхищался ею», — подчеркнула Водорезова.