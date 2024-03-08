Спорт 08 марта 2024, 11:19 Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/globallookpress

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Легендарный боксер Майк Тайсон встретится на ринге с блогером Джейком Полом. Об этом бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе написал в социальной сети X.

Поединок пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

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«Мы подписали контракт», — заявил Тайсон.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу из России Олег Саитов назвал Майка Тайсона одним из самых необычных спортсменов, занимающихся кулачным боем. Он назвал его «машиной, сминавшей людей», отметив — американец научился сбивать противников с толку.

Майк Тайсон — американский боксер-профессионал, один из самых известных и узнаваемых спортсменов в истории. Последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом-младшим, писал RT. Встреча закончилась ничьей.