Экс-чемпион мира в тяжелом весе 53-летний Майк Тайсон снялся в промо-ролике матча-реванша в супертяжелом весе за звание чемпиона мира между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Встреча состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

В опубликованном в Twitter промо-ролике Майк Тайсон представляет соперников. Он напоминает, что у каждого из них есть свой план победы, но это «до первого удара».

«Все знают, что будет происходить, но никто не знает, как это будет происходить», — заявил Тайсон.

В 2018 году соперники уже встречались на ринге, но судьи зафиксировали ничью Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит карьеру. У него 42 победы, у Фьюри — 29. Оба никогда не проигрывали.