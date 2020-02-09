«Майдан головного мозга». Украинцы затравили своих гимнасток за выступление в Москве

Украинцы без энтузиазма восприняли выступление своих гимнасток на соревнованиях в Москве. Они устроили настоящую травлю их тренера в Instagram. Ирина Дерюгина поделилась фото с Красной площади и получила массу негатива в комментарии.

Накануне соревнований Дерюгина сообщила в интервью Федерации гимнастики Украины, что две ее подопечные Ева Мелещук и Кристина Пограничная будут выступать на Гран-при Москвы. Когда они со спортсменками все-таки приехали в Москву и поделились фото, украинцы не смогли пройти мимо и начали обвинять тренера в отсутствии «ума, сердца и уважения к своей стране».

Большинство комментаторов были возмущены, что такому тренеру вообще доверили детей, и начали откровенно поливать гязью и оскорблять Дерюгину. Досталось и девочкам.

«Стыдно за таких спортсменов», — написал один из пользователей на украинском языке.

«Дно. Было бы хорошо, если бы ты вообще не возвращалась», — отметил другой.

«Ну и ***. Кто тебе детей доверил, ***? Наверное, какие-то мамы-потаскухи, которым все равно, с кем дети находятся. Ты позор нашей страны!», — написала некая Юлия Мглосек.

«Нет ни сердца, ни ума, что не уважаешь страну, в которой живешь много лет» — написали другие возмущенные украинцы.

Некоторые пользователи напомнили, что тренер сделала для страны больше, чем все собравшиеся критики, и обвинили последних в «майдане головного мозга».

Этап Гран-при стартовал в Москве 7 февраля. Ева Мелещук и Кристина Пограничная приняли участие в квалификации индивидуальных соревнований с обручем и мячом. Зрители тепло приняли обеих девушек.