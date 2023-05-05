Спорт 05 мая 2023, 16:26 Махачкалинскому «Динамо» защитали техническое поражение в матче с «Уфой» из-за легионера Махачкалинскому «Динамо» присудили поражение в матче с «Уфой» из-за легионера на поле пресс-служба ФК "Динамо" Махачкала

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Махачкалинскому «Динамо» присудили техническое поражение в матче 29-го тура Мелбет — Первой лиги против «Уфы». Решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщило РИА «Новости».

По словам главы комитета Артура Григорьянца, «Динамо» нарушило регламент игры, на что поступила жалоба от команды соперников. Дело в том, что в течение шести минут игрового времени состав махачкалинцев не соответствовал лимиту игроков — вместо футболиста 2001 года рождения или младше на поле находился легионер, лишь потом произвели замену.

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Встреча команд прошла 28 апреля и закончилась нулевой ничьей. Теперь «Динамо» присудили поражение со счетом 0:3 и условный штраф 100 тысяч рублей.

КДК РФС ранее пожизненно отстранил от футбола четырех игроков из Второй лиги. Решение было принято после раскрытия информации о договорном матче между командами «Салют» и «Ска-Хабаровск-2» в 2022 году.