Махачкала вышла на улицы праздновать победу Нурмагомедов. Видео

После победы бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэйджи вся Махачкала вышла улицы, чтобы отпраздновать это событие. Уроженец Дагестана в третий и последний раз подтвердил свое право на звание чемпиона UFC в легком весе.

Боец посвятил победу своему отцу, Абдулманапу Нурмагомедову, умершему от коронавируса. Он также объявил, что заканчивает свою карьеру. Как написал в Twitter пресс-атташе махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов, «Махачкала сегодня уже не уснет». Жители города запускают фейерверки, танцуют и поют на улицах. На видео заметны пробки и сигналящие машины.