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    25 октября 2020, 02:05

    Махачкала вышла на улицы праздновать победу Нурмагомедов. Видео

    Анастасия Кукова

    После победы бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэйджи вся Махачкала вышла улицы, чтобы отпраздновать это событие. Уроженец Дагестана в третий и последний раз подтвердил свое право на звание чемпиона UFC в легком весе.

    Боец посвятил победу своему отцу, Абдулманапу Нурмагомедову, умершему от коронавируса. Он также объявил, что заканчивает свою карьеру.

    Как написал в Twitter пресс-атташе махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов, «Махачкала сегодня уже не уснет». Жители города запускают фейерверки, танцуют и поют на улицах. На видео заметны пробки и сигналящие машины.