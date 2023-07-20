Спорт 20 июля 2023, 09:26 Махачев проведет реванш против Оливейры в октябре UFC анонсировал реванш Махачева и Оливейры 21 октября РИА «Новости»

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Российский боец Ислам Махачев проведет бой-реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба американского промоушена.

Поединок состоится на арене в Абу-Даби.

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В рамках турнира встретятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и бразилец Пауло Коста, а россиянин Икрам Алискеров выйдет в октагон с французом Нассурдином Имавовым.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2022 года он завоевал вакантный пояс, победив Оливейру удушающим приемом. После этого Махачев в феврале 2023 года провел защиту титула, победив раздельным решением судей представителя Австралии Александра Волкановски.

В профессиональной карьере 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Оливейры 34 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.