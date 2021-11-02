Магомед Оздоев решил уйти из «Зенита»

Магомед Оздоев планирует уйти из «Зенита» после окончания текущего сезона. Об этом сообщил Sport24.

По данным INC-news, спортсменом интересуются такие клубы, как «Динамо», «Спартак» и «Краснодар». Кроме того, на него обратили внимание команды из Турции и Германии.

Контракт Оздоева с «Зенитом» закончится в июне 2022 года.

Ранее бывший тренер «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал выбор состава сборной России по футболу на решающие матчи квалификации Чемпионата мира — 2022.