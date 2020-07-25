Магомед Исмаилов во время боя сломал нос Александру Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов во время боя с соотечественником Александром Емельяненко сломал ему нос.

«Врачи диагностировали перелом носа», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

Накануне Александр Емельяненко техническим нокаутом проиграл бой Магомеду Исмаилову в третьем раунде. При этом, Исмаилов доминировал над Емельяненко на протяжении всего боя. Встреча бойцов проходила в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat.

Боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко комментируя в беседе с «360» прошедший бой, назвал его кровавым и зрелищным, но оправдавшим ожидания. При этом Шлеменко отметил, что интрига присутствовала до третьего раунда. Кроме того, боец указал на ошибки Емельяненко, которые тот совершил в поединке.

Для Магомеда Исмаилова этот бой стал первым в тяжелом весе. Ранее он выходил на ринг только в средней весовой категории. На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.