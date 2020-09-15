Магомед Исмаилов предсказал исход трех главных боев года

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи

«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гейджи не сможет сдерживать его напор, его бойцовский напор. Не сможет сдерживать долго. То есть через определенное время Гейджи подсядет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб. А Хабиб на протяжении 28 своих поединков предлагал это, и никто не смог от этого отказаться — всем пришлось это принять. Вот и Гейджи, я думаю, придется это принять», — заявил Исмаилов.

Он добавил, что американец «недышащий» боец, поэтому победа будет за россиянином.

Майк Тайсон и Рой Джонс

Что касается встречи двух легендарных боксеров, эксперт отдал предпочтение Тайсону, который находится в сумасшедшей форме, несмотря на возраст.

«Они покажут красивое противостояние, очень быстрое. Думаю, сейчас Джонс не сможет противостоять Тайсону, которого я сейчас вижу в интернете, везде. Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон, железный Тайсон, которого я когда-то видел. Правда, с сединой на бороде. Думаю, он сможет нокаутировать Роя Джонса», — предсказал исход поединка Исмаилов и назвал этот бой «вишенкой на торте».

Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский

В третьем поединке, по мнению Исмаилова, победит Абдулвахабов. Оба бойца мощные нокаутеры, но у спортсмена из Чечни больше шансов на победу над Сарнавским, если поединок затянется.

«Абдул-Азиз Абдулвахабов будет для меня предпочтительнее в этом поединке. У него много боев, которые продлились пять раундов. Да, Сарнавский — нокаутер, если он делает, то делает красиво. Но если немного бой затянется, я думаю, Абдулвахабов победит в этом противостоянии. Но клетка расставит все по своим местам», — поделился своим прогнозом эксперт.

Вышеперечисленные бои состоятся 24 октября, 28 ноября и 19 сентября соответственно. Сам Исмаилов встретился в октагоне с Александром Емельяненко в Сочи 24 июля. Он отправил своего визави в нокаут в третьем раунде.