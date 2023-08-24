Спорт 24 августа 2023, 16:54 Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам Норвежец Магнус Карлсен впервые завоевал Кубок мира по шахматам JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK via ww/globallookpress

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Гроссмейстер Магнус Карлсен из Норвегии обыграл индийского шахматиста Рамешбабу Прагнанандху и завоевал Кубок мира. Трансляцию провел Youtube-канал «Формула шахмат».

Норвежец заполучил победу во время третьей по счету партии с соперником, первые две игры завершились вничью.

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Карлсен являлся лидером рейтинга Международной шахматной федерации, но Кубок мира выиграл впервые. В 2013 году он получил титул чемпиона мира по классическим шахматам.

Рамешбабу Прагнанандху получил известность как вундеркинд — 10 августа гроссмейстеру исполнилось всего лишь 18 лет.

Днем 21 августа Кубок мира по шахматам выиграла российская шахматистка Александра Горячкина. Она смогла обыграть противницу из Болгарии Нургюл Салимову.

Ранее Международная федерация шахмат запретила трансгендерам играть против женщин, сообщил сайт kp.ru.