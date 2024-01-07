07 января 2024, 15:49
Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
Владевший титулом чемпиона мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов. Об этом сообщил шахматный портал Chess.com.
Турнир пройдет весной 2024 года в Канаде. Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что Карлсен попал в число участников соревнований.
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Однако 33-летний гроссмейстер опроверг информацию о своем участии. Карлсен пояснил, что больше не получает удовольствия от игры на турнирах.
Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Шахматная корона принадлежала ему в течение 10 лет, с 2013 по 2023 год. Норвежец четыре раза защитил титул, но от пятой защиты отказался.
Титул перешел к 30-летнему китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню, который обыграл россиянина Яна Непомнящего. Летом 2023 года Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную России по шахматам из-за разногласий с федерацией.
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