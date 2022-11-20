Спорт 20 ноября 2022, 03:35 Магнус Карлсен досрочно победил в финальном турнире по шахматам Champions Chess Tour Норвежец Карлсен досрочно победил в финальном турнире по шахматам Champions Chess Tour YouTube

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Действующий чемпион мира по шахматам (с 2013 года) норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Рамешбабу Прагнанандху в ночь на 20 ноября и досрочно стал победителем финального турнира серии Champions Chess Tour, сообщил ТАСС.

Партия окончилась со счетом 2,5:0,5 в пользу Карлсена. Норвежец набрал 17 очков, став первым, на втором месте с 12 очками находится американский шахматист Уэсли Со. На третьей строчке турнирной таблицы — поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

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Заключительный тур состоится 20 ноября. В этот день Карлсен сыграет с Дудой, а Со — с Анишем Гири из Голландии. Однако никто из соперников уже не сможет обогнать чемпиона мира по очкам, поэтому он может рассчитывать на главный приз — 210 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов.

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В Champions Chess Tour также принимали участие российские шахматисты. В их числе были Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, однако они не смогли пробиться в финальный турнир.

Ранее звезды мирового футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси снялись в рекламе для модного бренда Louis Vuitton в образе двух шахматистов.