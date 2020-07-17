Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании по футболу

Мадридский «Реал» обеспечил себе досрочную победу в чемпионате Испании по футболу. 34-й по счету чемпионский титул команда получила, обыграв дома «Вильярреал» со счетом 2:1.

С самого начала матча столичный клуб демонстрировал преимущество: счет в первом тайме открыл Карим Бензема. Во втором он же реализовал пенальти.

Единственный мяч за «Вильярреал» забросил Висенте Иборра на 83-й минуте. На последних минутах атака гостей едва не стоила «Реалу» досрочной победы в чемпионате. Однако футболист «Вильярреала» не попал в створ ворот с близкого расстояния.

По итогам встречи «Реал» набрал 86 очков, у его ближайшего соперника «Барселоны» 79 очков — ранее каталонский клуб проиграл «Осасуне» со счетом 1:2.

«Реал» стал чемпионом за один тур до окончания чемпионата страны по футболу.

До приостановки национального первенства из-за коронавируса турнирную таблицу возглавляла «Барселона». После возобновления чемпионата команда часто теряла очки, а «Реал», напротив, выиграл все 10 следующих матчей. До этого «Реал» выигрывал чемпионат в сезоне 2016/17.