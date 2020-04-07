Мадридский «Реал» исключил возвращение Роналду

По словам инсайдера, руководство испанского клуба планирует подписать контракт с более молодым нападающим, нежели 35-летний португалец.

По данным издания, «Реал» присматривается к двум футболистам — Килиану Мбаппе из ПСЖ и Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии».

Уточняется, что Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перешел в «Старую Синьору», где и играет по сегодняшний день.