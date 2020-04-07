    07 апреля 2020, 17:44

    Мадридский «Реал» исключил возвращение Роналду

    Артур Блянихов

    Мадридский «Реал» не рассматривает вариант с возвращением португальского бомбардира Криштиану Роналду, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам инсайдера, руководство испанского клуба планирует подписать контракт с более молодым нападающим, нежели 35-летний португалец.

    По данным издания, «Реал» присматривается к двум футболистам — Килиану Мбаппе из ПСЖ и Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии».

    Уточняется, что Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перешел в «Старую Синьору», где и играет по сегодняшний день.