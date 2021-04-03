Лыжницу обвинили в выходе на гонку чемпионата России в форме Норвегии

Российская лыжница Александра Шимолина вышла на трассу в норвежской форме, за что ей теперь грозит снятие с чемпионата России. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Шимолина участвовала в лыжной гонке в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что спортсменка вышла на старт в норвежской форме. Поэтому Шимолину нельзя было допускать до соревнования. По ее словам, судьи недосмотрели. Вяльбе также предложила провести разъяснительную беседу с Шимолиной после турнира, поскольку на чемпионате России запрещено выступать в экипировке иностранных государств.

Однако лыжница не считает себя нарушительницей.

«Здесь нет никаких надписей, символики. Просто совпадают цвета», — сказала она.

В этой форме за 10 тысяч рублей она выступала весь сезон. Костюм сшила фирма Bjorn Daehlie, которая производит одежду для норвежцев. Однако это масс-маркет, лыжница купила форму на российском сайте.

«И до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов», — добавила Шимолина.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В заключительный день соревнований пройдет мужской масс-старт.