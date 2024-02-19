Спорт 19 февраля 2024, 15:11 Лыжница Вяльбе: не стоит сравнивать результаты Большунова и Клебо

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Оценивать итоги в лыжных гонках в России и на Кубках мира невозможно, поэтому не стоит сравнивать результаты Александра Большунова и его главного соперника Клебо из Норвегии. Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сайту «КП Спорт».

«Надо прекратить эту болтовню, какие-то сравнения — кто был бы лидером. Я даже не знаю, как они там бегают, и кто там вообще бегает», — подчеркнула спортсменка.

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Всероссийская Спартакиада-2024 прошла с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России. Лыжник Александр Большунов завоевал пять золотых медалей.