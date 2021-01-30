Лыжница Ступак пожаловалась на тяжелое состояние на этапе Кубка мира в Швеции

Ступак заняла второе место в масс-старте классическим стилем на 10 километров 30 января.

«Я вообще не понимаю, что было на протяжении всей гонки, потому что самочувствие было крайне тяжелое. Очень классно работали лыжи, на спуске я могла подкатываться к [лидирующей] группе, за счет этого держаться с ними, силы были уже на исходе», — вспомнила спортсменка.

На финишной прямой Ступак обогнала гражданку Норвегии Терезу Йохауг.

«Она пошла на первом круге, видно было, что она сделала ставку на подъемы, но так как мы шли все вместе, на спусках все ее догоняли, поэтому она приехала со всеми и привезла всех на финиш», — объяснила лыжница.

Ступак понимала, что попадет в тройку лидеров, потому что финишный спурт у нее получился неплохим. Если бы трасса оказалась длиннее по прямой, лыжница смогла бы побороться за победу.

Гонку выиграла шведка Линн Сван, Ступак проиграла ей 0,4 секунды. Третьей к финишу пришла Йохауг с отставанием от лидера на 0,9 секунды.

Масс-старт на этапе Кубка мира прошел в шведском Фалуне.