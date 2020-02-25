Лыжница пожаловалась на травлю из-за употребления допинга в прошлом

Осенью 2016 года медики обнаружили клостебол в допинг-пробе Йохауг. За это спортсменку дисквалифицировали на 18 месяцев. Девушка уточнила, что вещество попало в ее организм из крема для губ.

Йохауг убеждена, что с тех пор многие пытаются оскорбить ее.

«В интернете много троллей и хейтеров. Жаль, что так происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала дважды подумали, прежде чем нападали на кого-то», — заметила лыжница.

По словам спортсменки, она не читает комментарии в своем Instagram и хочет совсем убрать место для них.