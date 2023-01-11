Спорт 11 января 2023, 18:33 Лыжница Мария Истомина не примет участие в этапе Кубка России

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Лыжница Мария Истомина заболела и не сможет появиться на этапе Кубка России. Об этом РИА «Новости» сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Однако, как добавило RT, остальные его подопечные примут участие в соревновани.

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«Остальные лыжники из моей группы выступят. Кто-то побежит не все гонки, как Денис Спицов, который пропустит спринт и примет участие в разделке и скиатлоне», — сказал Бородавко.

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Напомним, Кубок России по лыжным гонкам пройдет в Сыктывкаре с 12 по 15 января.