Спорт 22 марта 2023, 22:04 Лыжники Большунов и Терентьев победили на командной спринте на чемпионате России

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Определились победители командного спринта на чемпионате России по лыжам, который проходит в Тюмени. Об этом сообщил RT.

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Победителями командного спринта стали представители Архангельской области Александр Большунов и Александр Терентьев. Второе место заняли спортсмены из Татарстана Антон Тимашов и Иван Горбунов. Третьими финишировали тюменские лыжники Иван Якимушкин и Евгений Белов.