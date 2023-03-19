Спорт 19 марта 2023, 15:52 Лыжник Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России Лыжник Устюгов объяснил усталостью падение в скиатлоне на чемпионате России РИА «Новости»

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Падение лыжника Сергея Устюгова на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени связано с усталостью. Об этом сам спортсмен сообщил изданию «Матч ТВ».

«Устал очень сильно, ноги не держали. Упал на повороте, поскользнулся. Голову поднял — а там уже Александр Большунов побежал. Я просто хотел сделать хорошую протяжку в том месте, но Саня прошел и моего падения даже не заметил. Это гонка, ничего страшного, сильнейший побеждает», — сказал он.

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Устюгов признался, что вряд ли смог бы догнать Большунова из-за физического состояния.

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«У меня ограничитель стоит, до красной зоны доходил и сбрасывал обороты. Прекрасно это понимаю. Приходилось останавливать себя, сбавлять где-то», — добавил лыжник.

Соревнования прошли в Тюмени в воскресенье. Победу в гонке одержал Александр Большунов, Устюгов стал вторым. Третье место занял Иван Якимушкин.

Устюгов является олимпийским чемпионом в лыжных гонках, на Играх-2022 он выиграл золото в мужской эстафете. Также на его счету два золота чемпионата мира — 2017 в командном спринте и скиатлоне.