Спорт 28 декабря 2022, 15:01 Лыжник Устюгов не выступит на пятом этапе Кубка России

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В гонке на 15 километров на пятом этапе Кубка России в Красногорске не выступит олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Об этом сообщил его тренер Иван Брагин «Спорт-Экспрессу».

По словам тренера олимпийского чемпиона, состояние и самочувствие у спортсмена нормальное.

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По данным RT, такое решение было заранее запланировано, а не принято спонтанно. Отмечается, что пятый этап Кубка России завершится в Красногорске 28 декабря.

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