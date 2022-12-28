28 декабря 2022, 15:01
Лыжник Устюгов не выступит на пятом этапе Кубка России
В гонке на 15 километров на пятом этапе Кубка России в Красногорске не выступит олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Об этом сообщил его тренер Иван Брагин «Спорт-Экспрессу».
По словам тренера олимпийского чемпиона, состояние и самочувствие у спортсмена нормальное.
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По данным RT, такое решение было заранее запланировано, а не принято спонтанно. Отмечается, что пятый этап Кубка России завершится в Красногорске 28 декабря.
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