Лыжник российской сборной сломал руку после падения на тренировке на ЧМ

Лыжник российской сборной Денис Спицов сломал руку во время тренировки на трассе, на которой проходят гонки чемпионата мира. Спортсмен упал при спуске, после чего был доставлен в больницу.

Как сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), врачи выявили у Спицова перелом пятой пястной кости левой руки. Тренерский штаб принял решение вернуть лыжника в Москву, на лечение. Срок восстановления Спицова после травмы составит до шести недель. Лыжник не принял участия ни в одной из прошедших гонок ЧМ.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) команда из России выступает на первенстве под названием RSF (Russian Ski Federation) и под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир продлится до 7 марта. С начала спортивного соревнования сборная России выиграла две медали. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

Накануне норвежскую горнолыжницу Кайсу Викхоф Ли доставили в больницу на вертолете. Она упала на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса в Италии. Спортсменке оказывали первую медицинскую помощь в течение 23 минут, после чего ее положили на носилки и погрузили в вертолет. Спустя всего несколько минут 27-летняя австрийская горнолыжница Розина Шнеебергер тоже упала.