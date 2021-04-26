Лыжник из Норвегии пожаловался на кибербуллинг в социальных сетях

Лыжник из Норвегии Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков, оставленных в большом количестве в социальных сетях. Об этом сообщил Dagbladet.

«Меня называют и астматиком, и педофилом. В основном это про астму и обман. Да, после чемпионата мира было много негатива. Некоторые российские фанаты считают, что все купил король Харальд», — сообщил Иверсен.

Иверсен опроверг слухи о том, что его волнуют угрозы. Он добавил, что в спорте должны быть эмоции, добавила «Газета.ru»