Лыжник Большунов завоевал золото на чемпионате России

Лыжник Александр Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России. Он прошел дистанцию за 4 минуты 9,57 секунды.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». Серебряную медаль завоевал Александр Терентьев. Тройку лидеров замкнул Евгений Белов.

В финале спринта у женщин победительницей стала Наталья Непряева. Она прошла дистанцию за 4 минуты 49,46 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина. Бронзу завоевала Юлия Ступак.

Чемпионат России по лыжным гонкам идет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Стал известен заработок Александра Большунова на Кубке мира. Он получил 17,3 миллиона рублей. В общем зачете соревнований спортсмен одержал победу второй раз подряд.

Также Большунов занял третье место на масс-старте на чемпионате мира в Германии. На финише он сломал палку из-за того, что столкнулся со спортсменом из Норвегии. Из-за этого происшествия Большунову пришлось пропустить вперед двоих соперников. После окончания гонки он не смог сдержать слез. Российская команда подала протест, оспорив результаты. Об этом сообщило агентство Ura.ru.