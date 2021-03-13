Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов взял золото в масс-старте на 15 километров классическим стилем. Гонка состоялась в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Российский гонщик прошел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. На втором месте оказался норвежец Йоханнес Клебо, который трижды становился олимпийским чемпионом. Он завершил дистанцию на 18,4 секунды позже Большунова. Вслед за ним финишировал еще один норвежский спортсмен Пол Голберг.

В первую десятку также вошли россияне Артем Мальцев, который финишировал шестым (+24,2), и Алексей Червоткин — он пришел к финишу 10-м (+40,9). 25-е место занял Иван Якимушкин (+1.04,4), 27-е — Евгений Белов (+1.11,4), 32-е — Илья Порошкин (+1.14,7), 34-е — Илья Семиков (+1.16,7) и 64-е — Андрей Мельниченко (+2.34,5).

В конце февраля этого года Александр Большунов впервые стал чемпионом мира — он победил в скиатлоне, соревнования проходили в немецком Оберстдорфе. Перед финишем у россиянина произошел контакт с Клебо, в результате у Большунова сломалась палка и он пришел к финишу третьим.

Клебо, который завершил гонку первым, дисквалифицировали — золото присудили его соотечественнику Иверсену, который пришел вторым. Большунову дали серебро, однако он назвал это решение бессмысленным.