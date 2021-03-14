Лыжник Большунов пришел шестым в марафоне на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов пришел шестым в гонке преследования на 50 километров свободным стилем. Она прошла в Швейцарии в рамках заключительного старта Кубка мира.

Первое место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер — он прошел трассу за два часа 10 минут 41,4 секунды. На втором месте оказался его соотечественник Ханс Кристер Холунн, который пришел позже на 1,2 секунды. Третья ступень пьедестала досталась шведу Йенс Бурман (+3 секунды).

Большунов занял шестое место, уступив Крюгеру 17,7 секунды. Остальные россияне не попали в первую десятку, Иван Якимушкин пришел к финишу 13-м (+51,1), а Алексей Червоткин — 19-м (+1.20,7). Артем Мальцев занял 27-е место (+2.02,1), Илья Семиков — 31-е (+2.53,1), Евгений Белов — 58-е (+7.39,2), Андрей Мельниченко — 59-м (+7.42,2), Илья Порошкин — 62-м (+10.50,6).

Ранее Большунов взял золото в масс-старте на 15 километров классическим стилем. Соревнование проходило в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.