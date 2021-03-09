Лыжник Большунов ответил на критику норвежского тренера

Российский лыжник Александр Большунов ответил на высказывания тренера норвежской сборной Арильда Монсена, который раскритиковал спортсмена за его действия на финише марафона в рамках ЧМ в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщило Dagbladet.

Большунов на финишной прямой в ходе марафоне 7 марта при столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку, после чего пришел к финишу третьим. Команда россиянина подала протест, впоследствии Клебо дисквалифицировали. Победа досталась норвежцу Эмилю Иверсену, который пришел вторым, а Большунову присудили серебро.

Тренер сборной Норвегии 9 марта заявил, что считает виновным в ситуации Большунова. По мнению Монсена, именно россиянин помешал норвежцу, выбрав правый коридор. Тренер заявил, что команда обжалует решение о дисквалификации Клебо.

Большунов отверг критику со стороны Монсена. Российский лыжник заявил, что не провоцировал стык с Клебо, и у него не было другого выбора, кроме как следовать заданной траектории, поскольку только так он мог набрать нужную скорость.

«Я пошел именно так, желая выиграть», — объяснил Большунов.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее назвал Иверсена «липовым чемпионом». Губерниев заявил, что норвежцу чуждо благородство.