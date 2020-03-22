Лыжник Александр Большунов раскрыл размер своих доходов

Победитель общего зачета Кубка мира нынешнего сезона, российский лыжник Александр Большунов рассказал о размере своего заработка по итогам завершения всех соревнований.

«Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина», — поделился он в эфире «Матч ТВ». Он выразил надежду, что заработок не будет сильно ниже, чем у хоккеистов.

11 марта Большунов стал первым россиянином, выигравшем общий зачет лыжного Кубка мира. Позже стало известно, что ему не дали трофей и возможность отпраздновать победу, из-за того, что заключительные этапы Кубка мира было решено отменить из-за вспышки коронавируса.

Основные соперники россиянина, лыжники из Норвегии, решили сняться с соревнований из-за инфекции. До Большунова обладателями Кубка мира становились советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.