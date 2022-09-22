Лыжная база появится в ямальском селе Мужи | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 18:19 Поделиться Telegram

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Viber Лыжная база появится в ямальском селе Мужи

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Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов заявил о строительстве новой лыжной базы в селе Мужи. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он рассказал, что здание стилизуют под деревянное строение, чтобы он хорошо смотрелось посреди леса, где пролегает лыжня. Кроме того, там появится зона отдыха, добавил Попов.

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«Лыжный спорт у нас на подъеме, и с появлением таких объектов число занимающихся спортом будет только расти», — заключил он.

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