Лыжная база откроется в Пуровске в конце февраля
Лыжная база откроется в конце февраля в Пуровске в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Там есть лыжная трасса длиной в три километра в районе реки Пур. Сейчас идет монтаж здания будущей базы.
«На базе комплекса начнет работу спортивная секция, закреплен тренер-преподаватель. У нашей детворы появится возможность заниматься зимними видами спорта», — рассказал глава поселка Владимир Никитин.
Он отметил, что занятия спортом будут более комфортными и массовыми.