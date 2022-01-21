Лыжная база откроется в Пуровске в конце февраля

Лыжная база откроется в конце февраля в Пуровске в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Там есть лыжная трасса длиной в три километра в районе реки Пур. Сейчас идет монтаж здания будущей базы.

«На базе комплекса начнет работу спортивная секция, закреплен тренер-преподаватель. У нашей детворы появится возможность заниматься зимними видами спорта», — рассказал глава поселка Владимир Никитин.

Он отметил, что занятия спортом будут более комфортными и массовыми.