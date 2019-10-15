Лыжероллерный сезон закрыли в Одинцовском парке

В Одинцовском спортивном парке завершился лыжероллерный сезон. Для маленьких спортсменов устроили соревнование на велобегах, а для взрослых подготовили заезд с препятствиями.

Старшим участникам гонки предложили проехать на роллерах дистанцию в несколько километров с препятствиями: зигзаг, бег на роллерах, подъем в горку без палок. Необходимо было чисто пройти дистанцию и не задеть преграды.

«Мы хотели своим кубком реализовать гонки нетрадиционных форматов. Обычно у нас в лыжероллерах — это масс-старты, гонки с раздельного старта. Нужно, чтобы гонки чем-то привлекали. Главная концепция все равно, конечно, развитие лыжероллерного спорта», — сказала Евгения Марченкова, организатор гонки.

Всего дистанцию проехали около ста человек. Среди них были как любители, так и профессионалы. Закрыть лыжероллерный сезон приехал мастер спорта — Илья Безгин. Для него спортивный парк в Одинцове — место ежедневных тренировок.

Источник фото: телеканал «360»

«Я — член Сборной России по лыжероллерам уже с 2012 года. Несколько лет был в юниорах. Сейчас нахожусь в основном составе. Четырехкратный чемпионат России среди мужчин. В 16 году выиграл общий зачет Кубка России. Так что есть титулы», — рассказал Илья Безгин, спортсмен.

Всех спортсменов поблагодарили за участие в гонке. Лучшим вручили памятные подарки и грамоты. Организаторы пообещали, что такие соревнования по лыжероллерному спорту проведут и в следующем году.